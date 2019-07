Chloé & Sandrine : la fin d'une amitié ? (épisode 514)

Entre la famille Delcourt et la famille Lazzari, les tensions sont de plus en plus importantes. Depuis l'article qu'Anna a écrit sur Monsieur Lazzari, Sandrine n'a plus aucune confiance en son amie de toujours : Chloé. Chloé a eu des doutes sur Philipe Lazzari et Sandrine lui en veut énormément pour ça. Sandrine demande à Chloé de quitter sa maison. Les deux amies de toujours vont-elles réussir à se parler calmement?Retrouvez tous les soirs sur TF1 "Demain nous appartient".