Chloé, de nouveau amoureuse d’Alex ?

Après toutes ces péripéties, Chloé ne sait plus où se donner de la tête. Les événements l'ont rapproché de son ex époux et ses sentiments sont bouleversés. Néanmoins, les cacher aux yeux de son entourage ne devient pas chose aisée, car sa nervosité se ressent. Et c'est sa mère la première qui s'en aperçoit. Celle-ci pense que cela provient du temps passé dans le kidnapping d'Alex alors qu'en réalité la belle roucoule avec son ex prince charmant. Soucieuse, Marianne lui suggère de faire du sport pour réduire son stress sauf que Chloé semble déjà vaquer à cette activité... Demain nous appartient - Extrait de l’épisode 97