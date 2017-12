Chloé couche avec Martin dans le dos d’Alex !

Chloé est sous le choc ! Elle vient d’apprendre de Martin qu’il va s’en aller de Sète pour faire sa vie loin d’elle. Ces révélations vont soulever de nombreuses questions et bousculer ses sentiments envers son ex. Vivre loin de Martin ? Est-ce réellement possible ? Chloé est vulnérable face à la décision de Martin, qui va laisser exprimer ses sentiments amoureux pour la jeune femme en l’embrassant. Chloé se laisse faire et partage ce moment d’amour mêlé à de la tristesse. Qui aime-t-elle réellement ? Martin ou Alex ? Extrait de l’épisode 113 de Demain nous appartient.