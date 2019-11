Suite à son inquiétant malaise, Chloé va consulter à l’hôpital. Après des analyses, le verdict est sans appel. Il ne s’agit pas d’un virus. Ni même de fatigue à cause de surmenage. Chloé est en réalité enceinte ! Il ne lui reste plus qu’à annoncer la bonne nouvelle à Alex avant sa soirée d’anniversaire. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.