Comment Chloé et Alex ont réagi suite à la possible fausse couche de Chloé ? Dans l'épisode de Lundi, elle se fait à nouveau hospitaliser pour comprendre ce qu'il s'est passé. Découvrez les images inédites en exclusivité dans sa chambre d'hopital avec Alex... Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.