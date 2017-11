Chloé est kidnappée par Tiphaine, la tension monte…

Chloé est plus qu’en danger ! Tiphaine l’a kidnappée et éloignée sur un terrain vague espérant se venger. Tiphaine a demandé à Alex de la rejoindre, seul. Alex arrive et tente d’apaiser Tiphaine en l’amadouant. Mais soudain, Tiphaine menace sa « rivale » avec son couteau. La situation est tendue, Tiphaine semble perdre contrôle. Tout d’un coup, un bruit de tir se fait entendre, et Alex tombe à terre, inconscient, sous les yeux horrifiés de Chloé. Demain nous appartient - Extrait de l’épisode 94