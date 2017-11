Le cœur d’Alex a réussi à repartir. Chloé est à son chevet et lui parle pour lui annoncer qu’il est libre et que le cauchemar est terminé. Lucie est également auprès de lui. C’est elle qui lui a prodigué les premiers gestes de secours. Lucie et Chloé sont ensemble pour soutenir Alex. Lucie reçoit une mauvaise nouvelle. Tiphaine a réussi à disparaitre. Demain nous appartient - Extrait de l’épisode 93