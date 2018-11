Chloé menace Clémentine chez elle… (épisode 343)

Chloé a son mot à dire concernant la relation de son fils et Clémentine. La mère de Maxime s’oppose totalement à cette union, qu’elle juge malaise pour l’avenir son fils. Chez Clémentine, Chloé se sent trahit et exprime son mécontentement : « Je ne comprends pas, je croyais qu’on était amie ». Mais Clémentine a de vrais sentiments pour Maxime qu’elle ne peut plus nier : « J’ai lutté pendant des mois. Je suis vraiment amoureuse ! ». Des paroles que Chloé ne peut entendre : « Tu réalises qu’à cause de tout cela Maxime peut gâcher sa vie ? ». Remontée, elle l’interdit de s’approcher de son fils… Une situation délicate qui peut compromettre le futur de leur relation. Les deux amants vont-ils continuer à se fréquenter ? Jusqu’où Chloé peut-elle aller pour les empêcher d’être ensemble ? Extrait de l’épisode 343 de Demain nous appartient du mardi 27 novembre 2018.