Chloé met un terme à sa relation avec Martin

Avec tous les événements passés et son rapprochement avec Alex, les sentiments de Chloé sont complètement bouleversés. D'un pas décidé, elle décide de se confesser auprès de Martin pour pouvoir se recentrer sur sa famille. La voyant arriver, Martin prend cette visite pour une belle surprise alors que le motif de celle-ci est tout autre. Son ton sérieux va tout de suite le calmer. En effet, sa chère et tendre va lui ouvrir son cœur et lui dire la vérité sur la nature de leur relation: elle ne peut plus continuer son histoire avec lui...