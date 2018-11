Chloé n’est pas la bienvenue chez les Doucet… (épisode 338)

Paraplégique depuis l’accident de car, Clémentine ne se déplace plus qu’en fauteuil roulant. De retour chez elle auprès d’Olivier et de Garance, les contacts avec l’extérieur se font plus rares. Bienveillante et là pour son amie, Chloé lui rend visite et lui a cuisiné des lasagnes et un gâteau : « J’imagine que tu n’as pas vraiment la tête à cuisiner… ». Émue, l’ancienne professeure de sport à les larmes aux yeux. Même s’il s’agissait d’une belle intention de sa part, Olivier le voit autrement : « Si c’est à cause de son fils que tu te retrouves en fauteuil roulant… Elle veut se rattraper ». Gênée, Chloé s’en va. Clémentine ne comprend pas le comportement néfaste de son mari. Olivier a-t-il un doute sur sa relation extra-conjugale avec Maxime, le fils de Chloé ? Extrait de l’épisode 338 de Demain nous appartient du mardi 20 novembre 2018.