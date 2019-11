Cela fait plusieurs semaines que Chloé et Alex tentent d’avoir un enfant. Ils prennent rendez-vous avec le docteur chardeau pour une fécondation in vitro. Même si cette technique ne représente pas de danger pour Chloé, c’est un parcours long et difficile pour une femme. Epuisée de toutes ses tentatives sans succès, Chloé a de sérieux doutes sur sa capacité à pouvoir supporter la fécondation in vitro….