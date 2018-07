Chloé, Raphaël et Rose, plus proches que jamais ! 🤔(épisode 250)

Chloé a retrouvé ses amis de longues dates. Une grande surprise pour la jeune femme qui ne les avait pas vues depuis très longtemps. Chloé, Rose et Raphaël formaient un trio de choc que rien ni personne ne pouvait séparer. Plus, Raphaël était l’amoureux de jeunesse de Chloé. Mais aujourd’hui, Raphaël et Rose sont ensemble et sont venus à Sète pour y rester un petit moment. Rose a invité Chloé pour passer une journée avec eux. Elle profite tranquillement d’une séance de massage par une experte en la matière. Mais pendant qu’elle est en train de se détendre, Rose prend le relais et s’amuse à masser Chloé sans qu’elle le sache. Elle finit bien sûr par s’en apercevoir. Chloé semble avoir oublié le côté sans gêne de son amie. D’ailleurs, elle leur avait beaucoup manqué… Extrait de l’épisode 250 de Demain nous appartient du 19 juillet 2018.