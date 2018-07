Chloé et Raphaël s’embrassent 💋😍 (épisode 257)

Aujourd’hui, c’était l’anniversaire de Rose. Mais suite à une nouvelle crise, elle prend ses médicaments et va se coucher très tôt. Raphaël décide d’annuler le dîner prévu chez eux mais demande à Chloé de rester avec lui. Ils commencent à discuter les pieds dans la piscine de leur mariage respectif. Chloé avoue même à Raphaël qu’ils se sont déjà séparés avec Alex et qu’ils ont eu des aventures extra-conjugales. Raphaël se confie sur les difficultés de vivre avec Rose qui est très fragile psychologiquement. Les deux anciens amants se retrouvent et se rapprochent. Raphaël fait une belle déclaration d’amour à Chloé. Ils finissent par s’embrasser tendrement… Extrait de l’épisode 257 de Demain nous appartient du lundi 30 juillet 2018.