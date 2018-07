CHOC - Chloé rencontre son amoureux d’enfance (épisode 249)

Grosse surprise pour Chloé. Rose, son amie du lycée fait son retour à Sète ! Mais qui est-elle ? Cette femme pétillante, extravertie et débordant de joie était membre du trio de choc avec Chloé, et un homme nommé Raphaël. Dans le passé, il était le petit copain de Chloé. Aujourd'hui, c'est Rose qui s'est unie avec lui. Autour d'un verre, les deux femmes toujours avec la même complicité partagent des fous rires et se remémorent leurs souvenirs. Plus tard, la grande surprise. Raphaël... chez elle après tant d'années ! Rose a voulu lui faire cette surprise en invitant avec elle son ex copain. Quel choc ou plutôt, quelle gêne ! Aujourd'hui devenu auteur, Raphaël écrit des livres à ses heures perdues. Chloé ne les a pas encore lus. Mais, intrigué par la personnalité de Raphaël, Alex décide quant à lui de lire un de ses livres qui ne le laissera pas du tout indifférent. Affaire à suivre...Extrait de l'épisode 249 de Demain nous appartient du 18 juillet 2018.