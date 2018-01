Chloé s’explique avec Alex sur sa nuit « merveilleuse » avec Martin

Après que l’infidélité de Chloé ait éclaté au grand jour chez les Delcourt, Chloé décide de prendre son courage à deux mains pour tenter de s’expliquer auprès d’Alex. La nuit passée, alors qu’ils s’apprêtaient à dîner, Alex est interrompu par des enregistrements qui révélaient la nuit « merveilleuse » de Chloé et Martin. Mais Alex semble vraiment touché et réticent à l’idée d’en entendre plus sur cette nui ; surtout qu’elle s’était déroulée alors qu’ils s’étaient enfin retrouvés. Alex a du mal à l’accepter et lui affirme qu’il vaut mieux être dans une relation libre et qu’ils restent au moins un couple pour les enfants. Comment Chloé va-t-elle sauver cette situation et regagner la confiance d’Alex ? Extrait de l’épisode 137 de Demain nous appartient.