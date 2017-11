Chloé panique à l’idée qu’Alex ne donne plus de nouvelles et ne revienne plus. Chloé a l’impression d’être face à un inconnu. Anna tente de la rassurer en proposant de l’aider. Mais le passé refait aussi surface dans l’esprit de Chloé. Elle avoue à sa sœur s’être sentie abandonnée. Anna est peinée d’apprendre cela et s’excuse. Demain nous appartient - Extrait de l’épisode 78