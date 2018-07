Chloé, témoin d’une crise de panique de Rose (épisode 256)

Après son rêve érotique avec Raphaël, Chloé est rattrapée par ses sentiments de jeunesse. Elle retourne le voir dans sa maison et Raphaël lui demande si elle est heureuse dans sa vie. Chloé estime qu’elle a beaucoup de chance d’avoir Alex et les enfants. Mais elle pense parfois à ce qu’aurait été sa vie si elle était avec un autre homme aujourd’hui. Raphaël commence alors à se confier également. Il a parfois des regrets, il se dit qu’il n’a pas fait le bon choix… Soudain, Rose fait irruption dans le salon et commence à parler de Cédric. Elle est prise de délire mais ce qu’elle raconte est peut-être vrai… Qu’ont-ils fait à Cédric ? Quelle est la vérité ? Elle crie alors sur Raphaël : « Arrête de tout le temps me dire ce que je dois faire ! ». Raphaël demande à Chloé de partir… Extrait de l’épisode 256 de Demain nous appartient du 27 juillet 2018.