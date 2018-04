CHOC - Alex apprend la vérité sur son enfance (épisode 202)

La police vient de découvrir que Jeanne Bellanger payait le détective Prigent pour retrouver son fils disparu depuis plus de 40 ans. Le petit Paul, âgé de 3 ans, a disparu dans la forêt alors qu’il jouait avec son frère. Les visions et les souvenirs d’Alex pourraient être liés à cette disparition. Catherine et Jacques Bertrand ne seraient pas les vrais parents d’Alex ! Laurence vient annoncer la nouvelle à Alex et Chloé. La juge est formelle : Catherine et Jacques n’avaient pas d’enfant lorsqu’ils vivaient à Sète, avant de partir en Corse. Les registres des maternités confirment que Catherine Bertrand n’a jamais accouché… C’est un choc pour Alex qui découvre impuissant que ses parents lui ont menti toute sa vie. Extrait de l’épisode 202 de Demain nous appartient.