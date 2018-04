CHOC – Alex est victime d’un AVC (épisode 188)

Chez les Delcourt, le réveil se fait en douceur...mais pour peu de temps. En effet, Alex contemple la beauté de sa femme et lui fait des compliments jusqu’à ce que Chloé se rende compte qu’il se trompe sur les jours, les couleurs et qu’il ne parvient pas à émettre distinctement des mots. Alors, elle en déduit qu’Alex fait un AVC et appelle rapidement les urgences. Plus tard, ils rencontrent Victoire qui les rassure sur ce qu’il s’est passé et qu’il a été victime d’un Accident Ischémique Transitoire, rien de grave selon elle. Alex doit rester en observation pour une journée, même si celui-ci semble indisposé à obéir. Son accident pourrait-il être plus grave ? Extrait de l’épisode 188 de Demain nous appartient.