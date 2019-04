CHOC – Amanda et Maxime couchent ensemble ! (épisode 443)

Amanda et Maxime se retrouvent enfermés dans la salle de boxe ! Le copain de Clémentine rappel son ami et coach sportif Fred pour qu’il vienne rouvrir la salle. Mais ce dernier ne répond pas… Amanda se rapproche doucement de Maxime sur le ring de boxe et dédramatise le moment. Malgré le premier refus de Maxime, l’infirmière tente de l’embrasser et elle y parvient. Ils finissent par coucher ensemble ! Clémentine va-t-elle l’apprendre ? Amanda va-t-elle tomber amoureuse ? Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.