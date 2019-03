CHOC – Arthur est devenu amnésique !

Suite au choc de l’accident, Arthur a perdu la mémoire. Alors qu’il est sorti du coma, Lucie en profite pour l’interroger mais l’adolescent ne se souvient de rien. Gravement amoché, il ne sait même plus où il allait… Son opération va-t-elle lui permettre de retrouver la mémoire ? De leurs côtés, Sandrine et Laurence sont à son chevet. Mais Sandrine est furieuse et ne comprend pas pourquoi son ex ne l’a pas empêché de sortir… Aurait-elle pu éviter cela ? Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.