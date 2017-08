CHOC - Les aveux de Guillaume Bartoli  

Margot a confié à Karim tout ce dont elle se rappelait de la soirée du club nautique : Bart, la plage et la sirène du bateau de 22h. Mais Bart était rentré chez lui à 22h, Margot a fait une confusion à cause de la drogue dans le punch. Karim pense tout de même que Bart sait qui est le véritable coupable et le cache. Il réussit à le convaincre de le dénoncer : il avoue que c’est Guillaume Bartoli. Après l’arrestation musclée de Guillaume devant les yeux de son ami Alex, Karim et Lucie l’emmènent au commissariat pour l'interroger. Il ne tarde pas à avouer que c’est bien lui qui a profité de la jeune Margot. — Extrait de l’épisode 15 de "Demain nous appartient" – Vendredi 4 août 2017.