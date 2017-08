CHOC - Bart et Anna sont kidnappés par Eddy  

Alors que Bart envoie un texto à Anna, cette dernière se rend chez les Vallorta pour le retrouver. A son arrivée, elle ne trouve personne… elle entend alors un gémissement qui vient du hangar. Elle découvre alors Bart ligoté ! Anna Delcourt se retrouve à son tour prisonnière des griffes d’un Eddy de plus en plus inquiétant. Pourquoi Eddy a kidnappé Bart ? Bart et Anna vont-ils s’en sortir ? La course contre la montre pour sauver Anna et Bart est lancée… — Extrait de l’épisode 22 de "Demain nous appartient" – Mardi 15 août 2017.