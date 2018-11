CHOC – Le bus scolaire percute une voiture et se renverse (épisode 327)

Après leur escapade scolaire, les élèves du lycée Paul Valéry regagnent Sète en bus. Maxime et Bart chahutent au fond pendant que Noor fait une vidéo pour son amie Judith, actuellement aux États-Unis. Bonne ambiance assurée, les élèves sont heureux de faire plaisir à leur ancienne camarade ! Malgré la remarque d’Anne qui lui dit de se rasseoir, Noor reste debout et filme. Mais en quelques secondes à peine, le bus percute une voiture et se renverse… C’est un drame. Les rires ont cédé aux larmes. Noor va-t-elle s’en sortir ? Qui était à bord de la voiture qui a subitement freinée ? Extrait de l’épisode 327 de Demain nous appartient du lundi 5 novembre 2018.