CHOC – Clémentine avoue son infidélité à Olivier… (épisode 340)

Clémentine a pris son courage à deux mains et à confronter son mari. À peine rentré, Olivier vient pour embrasser sa femme, qui le repousse : « Il faut que je te parle ». Sûre de ses sentiments, la mère de Garance se jette à l’eau et lui fait une révélation choquante : « Je suis amoureuse de lui ». Décontenancé, Olivier n’en revient pas. Il tente de la raisonner, mais Clémentine est confiante : « On veut être ensemble, c’est tout ! ». Le ton monte et Olivier ne cherche pas à comprendre : « Tu fous tout en l’air, tu me quittes pour un gosse… ». Garance va-t-elle apprendre que sa mère sort avec Maxime ? Comment Olivier va-t-il réagir face à son élève ? Extrait de l’épisode 340 de Demain nous appartient du jeudi 22 novembre 2018.