Martin, Chloé et Lucie découvrent le lieu dans lequel était retenu Alex. Chloé est choquée de découvrir les chaînes qui retenait Alex prisonnier. Elle découvre également une robe de mariée et les lunettes d’Alex. Mais où est-il passé ? Martin découvre la piqûre utilisée sur Alex. Chloé se sent soudainement mal mais en arrivant près de la sortie, elle découvre le corps d’Alex. Est-il toujours en vie ? Demain nous appartient - Extrait de l’épisode 92