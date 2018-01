CHOC : Enzo menace Chloé et Célia de mort !

Alors que Chloé et Célia attend la visite de Ben pour un rendez-vous amoureux, la sonnette retentit. Mais celui qui se présente est le dangereux Enzo ! Et Célia ne semble pas du tout enchantée de sa visite inattendue car avec tous les faits que lui a rapportés Karim, la jeune maman se méfie de cet homme si sournois et menteur. En effet, en quelques instants, Enzo brandit son couteau et menace Célia devant Chloé sous le choc. Pour en savoir plus, rendez-vous demain à 19h20 sur TF1.