CHOC - Guy redevient violent envers Béatrice ! (épisode 209)

Au Spoon, Guy décide de présenter son associé Thomas à Béatrice. Il espère qu’elle pourra participer à leur projet de location de logements sur l’eau. Le courant semble bien passer entre Thomas et Béatrice mais elle préfère encore réfléchir avant de vraiment changer de travail et faire partie du projet. Suite à cette rencontre, Guy fait une crise. Il devient violent envers Béatrice car il pense qu’elle a allumé son associé en plein milieu de la salle. Il commencer même à l’insulter. Heureusement, Chloé arrive au bon moment et interpelle Béatrice. Elle lui dit que tout va bien. Mais Guy la menace de nouveau dès le départ de Chloé : « Arrête de faire ta maligne ou tu finiras comme ta mère ». Extrait de l’épisode 209 de Demain nous appartient.