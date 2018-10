CHOC - Leïla avoue TOUTE la vérité à Bilel ! (épisode 311)

Ce soir, c’est les 25 ans de mariage de Leïla et Bilel. Une soirée en famille est prévue au Spoon. Tout le monde est sur son 31… mais un malaise persiste. Leïla ne se sent pas de faire la fête. Elle prend son courage à deux mains et avoue à son mari qu’elle a une liaison. Bilel apprend dévasté que sa femme le trompe avec le docteur Chardeau, celui qu’il avait lui-même invité à diner dans leur maison. Bilel est inconsolable, il ne comprend pas la situation : « Ca ne peut pas nous arriver à nous… ». Il demande à Leïla si elle veut le quitter mais elle répond qu’elle ne sait pas. Complétement effondré par cette révélation brutale, Bilel préfère s’en aller sans rien ajouter. Extrait de l’épisode 311 de Demain nous appartient du vendredi 12 octobre 2018.