CHOC : Leïla demande le divorce (épisode 325)

À bout, Leïla fait un point avec Bilel sur leur avenir. Au bord des larmes, Bilel la supplie de revenir vivre avec lui et leurs filles : « Si tu revenais tout, serait comme avant ! ». Une situation familiale compliquée, qui le fait souffrir. Leïla est formelle et demande le divorce. Mais Bilel est dans le déni et refuse d’accepter leur rupture foudroyante : « Non, ce n’est pas ça que tu veux. Tu te trompes, ce que tu veux c’est vivre avec moi ». Victime de la trahison de sa femme, le père de Noor et Soraya rejette toute la faute sur Leïla et Samuel. Va-t-elle restée sur ce choix ? Quelle va être la réaction de Bilel ? Extrait de l’épisode 325 de Demain nous appartient du jeudi 1er novembre 2018.