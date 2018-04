CHOC - Leila et Bilel retrouvent le corps de Medhi (épisode 191)

La disparition de Mehdi, inquiète de plus en plus Bilel. L’enfant a passé la nuit dehors sous la pluie et l’orage. Leïla qui n’a pas encore pu prévenir le père de Mehdi, vient aider les forces de l’ordre dans leurs recherches. Karim, Lucie et la brigade mettent tout en œuvre pour retrouver le petit Medhi. Bilel, quant à lui se sent terriblement coupable et Leïla ne semble pas prête à lui pardonner cette terrible erreur d’inattention. Au fil des recherches, Lucie tombe finalement sur une de ses chaussures de Medhi quand soudain Karim et un enquêteur s’arrêtent net devant un corps immobile et allongé laissant Bilel et Leila dans une détresse envahissante. Les Beddiar retrouveront-ils Medhi vivant ? Extrait de l’épisode 191 de Demain nous appartient.