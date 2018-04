CHOC - Lucie s'emporte et fond en larmes (épisode 189)

L’affaire est réglée, Marc Véry est enfin arrêté et il ne fera plus aucunes victimes. Néanmoins, bien qu’elle soit forte, Lucie digère mal d’avoir été trompé, et il y’a de quoi. La jeune femme apprend à Karim qu’elle ne sera plus mutée à Paris car elle pense que Marc a juste voulu la manipuler à la poussant à faire ce choix. Mais Karim croit qu’elle en est capable. Malheureusement, l’irritation de Lucie et cette simple remarque sera suffisante pour mettre le feu aux poudres. Lucie craque et fond en larmes plus tard dans les bras de Karim.