CHOC – Marc Véry menace Karim de tuer Anna ! (épisode 188)

Maintenant que Lucie a enfin ouvert les yeux et que les suspicions de Karim sont confirmées, la brigade de Sète décide de se rendre sur le repaire du tueur aux alliances pour l’arrêter. Cependant, ils retrouveront sa camionnette vide avec une photo d’Anna et de son ancien partenaire. Anna est alors la prochaine victime de Marc Véry. En effet, le tueur s’est rendu chez la jeune femme et la menace de mettre un terme à sa vie à cause de Karim. Le capitaine est déboussolé et se sent impuissant face à une telle situation aussi critique. Karim parviendra-t-il de sauver Anna à temps ? Extrait de l’épisode 188 de Demain nous appartient.