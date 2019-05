CHOC – Margot apprend la mort de César… (épisode 459)

Chloé et Alex annoncent à Margot que Rose a avoué le meurtre de César. Un homicide certainement accidentel, avant de déposer le corps du bébé dans l’étang. Une nouvelle bouleversante pour les Delcourt. Mais Margot refuse d’y croire : « Je pleurai quand je serai sûr qu’il est mort ». Elle ne croit pas le témoignage de Rose et la pense en plein délire… Margot sent que son bébé est en vie ! Pourquoi Rose aurait-elle menti ? Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.