CHOC – Margot est-elle en danger ? (épisode 396)

Kylian profite de l’absence des Delcourt pour rendre visite à Margot. Le jeune homme a besoin de se confier sur ses problèmes et lui avoue devoir probablement quitter Sète. Il n’a pas la conscience tranquille : « J’ai fait des choses dont j’ai honte, des choses qui me dégoûte, qui me font mal… ». Mais Margot le rassure, elle est fière de lui. Au même moment, elle ressent une vive douleur : « J’ai mal au dos, ça va passer, ça arrive des fois ». Son état de santé semble se détériorer… Bienveillant, Kylian va rester à son chevet. Qu’arrive-t-il à Margot ? Est-elle en danger ? Extrait de l’épisode 396 de Demain nous appartient du vendredi 8 février 2018.