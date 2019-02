CHOC – Margot découvre qu’elle est enceinte et perd les eaux… (Episode 404)

Les douleurs de Margot sont de plus en plus intenses. Kylian décide alors de faire du stop pour aller plus vite. Mais une fois dans la voiture, le couple entend le message de Chloé. Margot apprend qu’elle fait un déni de grossesse et qu’elle peut accoucher d’un moment à l’autre. Kylian décide d’arrêter la voiture pour avoir des explications. Margot n’y croit pas du tout, elle ne peut pas être enceinte. Soudain, elle perd les eaux sur le bord de la route. Le bébé arrive, c’est bien réel ! Kylian appelle les pompiers pour emmener Margot en urgence à l’hôpital. Extrait de l’épisode 404 de Demain nous appartient du mercredi 20 février 2019.