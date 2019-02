CHOC – Margot fait un déni de grossesse ! (Episode 401)

Les douleurs de Margot dans le bas du dos sont de plus en plus intenses. La jeune fille souffre le martyr… Chloé et Alex l’oblige à aller à l’hôpital pour trouver de quoi elle souffre. En parallèle, Kylian est en cavale et souhaite quitter le pays très rapidement pour échapper à la prison. A l’hôpital, la jeune fille se fait examiner par le docteur Chardeau. Il préfère attendre d’avoir les résultats de sa prise de sang pour faire un diagnostic. Sauf que Margot décide de retrouver Kylian pour fuir avec lui avant même d’avoir eu ses résultats d’analyse ! C’est le choc quand Chardeau découvre que Margot fait un déni de grossesse ! Elle est enceinte de 8 mois et peut accoucher à tout moment… Extrait de l’épisode 401 de Demain nous appartient du vendredi 15 février 2019.