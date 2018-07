CHOC - Marianne, alias Clotilde, a couché avec Raphaël ! (épisode 258)

Judith et Maxime ont tous les deux lu le livre de Raphaël, Sauvages. Ils ont beaucoup de questions en suspens qu’ils souhaitent poser à leur mère. Mais Chloé refuse de lire le roman… Maxime pousse sa mère à lire cette histoire qui parle de faits réels concernant elle et ses amis d’enfance. Comme par exemple l’identité de cette femme Clotilde, qui a couché avec le personnage inspiré par Raphaël et qui l’aurait payé pour quitter la ville. Chloé finit par lire le roman et va directement régler ses comptes avec sa mère. Elle pense que Clotilde est en réalité Marianne et qu’elle a couché avec Raphaël alors qu’elle sortait toujours avec lui. Prise au dépourvu, Marianne avoue avoir couché avec le petit-ami de sa fille à l’époque… Extrait de l’épisode 258 de Demain nous appartient du mardi 31 juillet 2018.