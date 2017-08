CHOC - Marianne annonce une terrible nouvelle à Anna  

Après ses forts saignements, Anna Delcourt a-t-elle perdu son bébé ? La jeune femme est emmenée à l’hôpital où sa mère l’occulte. C’est un choc ! Marianne lui apprend avec malheur la terrible nouvelle. Anna a fait une fausse-couche, surement dû à son accident de voiture. Elle fond en larmes et décide de passer la nuit chez sa sœur Chloé. Elle ne veut pas rester seule après cette annonce. Chloé et Marianne la soutiennent et lui répètent qu’elles seront là pour elle. — Extrait de l’épisode 20 de "Demain nous appartient" – Vendredi 11 août 2017.