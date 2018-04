CHOC - Les parents d’Alex dévoilent leur secret (épisode 199)

Plus déterminé que jamais, Chloé et Alex décident de confronter ses parents afin d’en avoir le cœur net sur leur arrivée à Sète et de lever le voile sur ce secret qu’ils cherchent tant à dissimuler. En effet, plus tôt, le couple apprend que les parents d’Alex mentaient sur l’identité d’Oriane Vasseur à propos d’une affaire d’escroquerie et également sur l’identité de Catherine (la mère d’Alex). Alors, après toutes ces révélations, Alex et Chloé leur avouent tout et leur demandent de dire la vérité. Devant l’exactitude des faits, son père lui avoue que le petit garçon au manteau rouge dans ses visions correspond à celui de son frère…malheureusement décédé quand il était plus petit. Alex est choqué devant cette nouvelle. Pourra-t-il pardonner à ses parents d’avoir gardé le silence pendant tant d’années ? Extrait de l’épisode 199 de Demain nous appartient.