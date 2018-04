CHOC – Prigent est abattu par Karim (épisode 205)

Grâce aux flashs et aux visions d’Oriane, Karim a retrouvé la trace de Prigent. Il fouille sa planque où il retrouve un sac rempli de billets. Surement l’argent extorqué au couple Bertrand pour ne pas révéler qu’Alex est en réalité le fils de Jeanne Bellanger. Mais Prigent n’est pas loin de sa planque et surgit derrière Oriane ! Il la menace avec son arme et demande à Karim de lâcher le sac de billets. Mais le policier n’a pas dit son dernier mot. Il tente le tout pour le tout et saute sur Prigent. Une bagarre commence. Karim prend l’avantage et un coup de feu part. Prigent est touché par une balle et meurt sur le coup. Extrait de l’épisode 205 de Demain nous appartient.