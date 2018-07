CHOC - Le propriétaire du bateau appartenant au tueur est retrouvé ! (épisode 252)

Les efforts et la détermination de Georges ont enfin payé. Depuis quelques jours, la brigade de Sète est sur l’affaire Jane Doe. En effet, quelques jours plus tôt, une femme a été assassinés sur la plage. Georges avait effectué des recherches et avait compris que le tir provenait d’un bateau. Grâce à ses recherches, celui-ci a pu retrouver des images du bateau et de son propriétaire. Mais Karim sera très étonné d’apprendre qui en est le propriétaire. Extrait de l’épisode 252 de Demain nous appartient du 23 juillet 2018.