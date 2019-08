Sandrine décide de dire toute la vérité à Victoire. En effet, elle est la mère de Victoire et non sa soeur. Guillaume Delcourt est le père de Victoire. Celle-ci est sous le choc et ne veut pas y croire. Comment est-ce possible ? Elle decide de tout bruler, elle est prise d'une colère noire. retrouvez "Demain nous appartient" tous les soirs à 19h20 sur Tf1.