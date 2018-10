CHOC – Soraya apprend que sa mère trompe son père ! (épisode 303)

Aujourd’hui à l’hôpital, Remy a vu quelque chose qu’il n’aurait pas dû voir. En regardant par la fenêtre d’une porte vitrée, il a vu Leïla et le docteur Chardeau s’embrasser ! Mal à l’aise, il ne sait pas s’il doit garder cette information pour lui et va demander de l’aide à Victoire qui le dissuade de tout révéler. Mais Remy ne pouvait pas garder ce secret plus longtemps. Il prend son courage à deux mains et annonce à sa compagne, Soraya la fille de Leïla, que sa mère trompe son père avec Samuel Chardeau. Remy est formel, il les a vus à l’hôpital. Soraya est choquée par ce qu’elle vient d’entendre. Comment va-t-elle réagir ? Va-t-elle confronter sa mère ? Extrait de l’épisode 303 de Demain nous appartient du mardi 2 octobre 2018.