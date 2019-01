CHOC - Le tueur s’est suicidé ! (épisode 378)

L’étau se referme petit à petit sur le tueur soupçonné. La police est à ses trousses pendant que Chloé, Anna et Flore sont mises en protection surveillée. Grâce au témoignage de Sandra Meyer, la police obtient une piste pour retrouver la planque de Castillon. Il l’a appelée sur son portable, il était très confus et lui répétait « c’est fini, c’est fini ». La police arrive à localiser l’appel et retrouve Castillon… mort. La scène du crime semble indique qu’il se serait suicidé. Arme à la main, une balle dans la poitrine, pas de trace de lutte apparente. Sandra Meyer l’avait pressenti au téléphone. Le tueur se serait tiré une balle dans le cœur pour achever son œuvre macabre. Extrait de l’épisode 378 de Demain nous appartient du mardi 15 janvier 2019.