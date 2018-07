CHOC - Un livre célèbre de Raphaël révèle un plan à 3 avec Chloé (épisode 250)

Suite à la rencontre avec les amis de Chloé, Alex s’est intéressé de plus près au trio. Et plus particulièrement à Raphaël, l’ex petit-ami de sa femme. En effet, les deux hommes avaient passé un petit moment à la plage ensemble pour apprendre à se connaître un peu plus. D’ailleurs, Alex en avait profité pour parler de lui et de Chloé. Alors, curieux de la notoriété de Raphaël, Alex a décidé de lire un livre de Raphaël. Au même moment, Chloé revient de sa journée avec Rose et Raphaël. Alex a l’air contrarié. Chloé lui demande ce qu’il a. Brusquement, il lui montre le livre intitulé « Sauvage » et lui lance : « T’as lu le livre de ton cher ami Raphaël ? C’est dommage parce que c’est très instructif… C’est sympa vos petits plans à trois ? ». Chloé n’en revient pas et ne comprend pas ce que lui dit Alex. Celui-ci s’empresse alors de répondre : « Ah ouais ? Alors pourquoi pendant 300 pages ton ami d’enfance parle de toi, de tes seins, de tes fesses et du reste ? »… Extrait de l’épisode 250 de Demain nous appartient du 19 juillet 2018.