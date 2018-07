CHOC - Victor révèle l’identité de Lola Utis (épisode 242)

Jusqu’ici, personne ne connaissait la réelle identité de Lola Utis. Cette jeune femme de 20 ans que rien n’arrête dévoile enfin son vrai visage. En effet, après être allé après Alex, puis Robin, on pensait ensuite que Lola était en réalité avec Victor, l’amant de Lou Clément. Lola semblait entretenir une liaison avec Victor jusqu’à ce qu’il révèle l’identité son identité qui se trouve être en fait sa fille. Devant cette révélation abasourdissante, Lou est désorientée et a du mal à y croire. Mais la réalité se tient en chair et en os devant ses yeux. Lola est la fille de Victor et cette révélation lui permet ainsi de comprendre le jeu subtil que montait Victor depuis le départ concernant le destin du mas. Extrait de l’épisode 242 de Demain nous appartient.