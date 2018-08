Cholé et Raphaël revivent leur première fois sur la plage (épisode 259)

Chloé était très énervée en lisant le livre de Raphaël et surtout en apprenant qu’il avait couché avec sa mère à l’époque où ils sortaient ensemble. En voulant se rapprocher de son mari Alex, elle s’est heurtée à un mur. Alex accepte de rentrer à la maison uniquement si Chloé arrête de voir ses amis. Chloé s’en va furieuse contre Alex et retrouve Raphaël sur la plage. C’est dans un cadre très romantique que les deux anciens amants se retrouvent à l’endroit exact où ils ont fait l’amour pour la première fois il y a plus de 20 ans. Raphaël fait alors une belle déclaration d’amour à Chloé. Ils s’embrassent et se laissent aller au moment présent… Extrait de l’épisode 259 de Demain nous appartient du mercredi 1er août 2018.