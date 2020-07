Christelle doit dire adieu à sa fille... - DNA du 27 juillet 2020 en avance

Les Moreno sont sans nouvelles de Laura. Sylvain est persuadé que la jeune fille s'est payée la tête de Christelle. Cette dernière ne veut pas le croire. Elle est complétement perdue et cherche à comprendre pourquoi Laura est partie. Elle tente d'en savoir plus auprès de Luke qui aurait pu avoir davantage d'informations…