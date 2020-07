Christelle est bouleversée - DNA du 13 juillet 2020 en avance

Christelle vient d’avoir des révélations bouleversantes de Laura. Le lendemain matin, Christelle est complétement perturbée et agacée. Elle répond avec énervement aux questions de Luke et Sylvain et décide de partir précipitamment. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.